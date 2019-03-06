Выпуск новостей за 19:00: Реформирование "Укроборонпрома". Президентские выборы в США
В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 19:00 – Петр Порошенко созвал экстренное заседание СНБО, чтобы объявить, что "Укроборонпром" нуждается в реформах. Толкнул к этому громкий коррупционный скандал с участием его давнего друга Олега Гладковского. В США готовятся к новым выборам президента, хотя до даты голосования еще целых полтора года.
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Источник: 24 канал
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