Випуск новин за 19:00: Революція через корупцію. Журналістське розслідування Bihus.info

У випуску новин за 11 березня станом на 19:00 – в Бухаресті 300 тисяч людей вимагали від влади продовжити боротьбу з корупцією. А в Україні вийшли протестувати проти розкрадання в "Укроборонпромі" лише кілька сотень активістів. Оприлюднили останню серію журналістського розслідування щодо розкрадань "оборонки" Гладковськими, а також участі у цих схемах усіх вітчизняних правоохоронних органів.

Також у випуску: Слідчі органи приховали справи про оборудки Гладковського-Рогози із закупівлями в "Укроборонпромі". Гучні розслідування, які нічим не закінчилися.