Випуск новин за 19:00: Революція через корупцію. Журналістське розслідування Bihus.info
У випуску новин за 11 березня станом на 19:00 – в Бухаресті 300 тисяч людей вимагали від влади продовжити боротьбу з корупцією. А в Україні вийшли протестувати проти розкрадання в "Укроборонпромі" лише кілька сотень активістів. Оприлюднили останню серію журналістського розслідування щодо розкрадань "оборонки" Гладковськими, а також участі у цих схемах усіх вітчизняних правоохоронних органів.
Також у випуску:
Слідчі органи приховали справи про оборудки Гладковського-Рогози із закупівлями в "Укроборонпромі".
Гучні розслідування, які нічим не закінчилися.
Джерело: 24 канал
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