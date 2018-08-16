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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 19:00: Російські навчання в Молдові. РФ перекидає зброю на Донбас

Випуск новин 20 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 серпня станом на 19:00 – російські військові в рамках навчань перетнули умовний кордон між окупованим ними Придністров'ям і неокупованою частиною Молдови та обстріляли територію з БТРів. Україна вже чотири роки є для Росії полігоном для відпрацьовування бойових навичок та новітньої техніки.

Також у випуску:

Постраждала активістка Катерина Гандзюк не впізнала затриманого у нападі.

Вночі 16 серпня Київ накрила справжня природна стихія, затопило каналізацію.

Командувач ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв відзвітував про результати та здобутки операції.

Теги: Новини Росії Випуск новин Молдова Війна на Донбасі Зброя
Джерело: 24 Канал
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