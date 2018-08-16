Випуск новин за 19:00: Російські навчання в Молдові. РФ перекидає зброю на Донбас
У випуску новин за 16 серпня станом на 19:00 – російські військові в рамках навчань перетнули умовний кордон між окупованим ними Придністров'ям і неокупованою частиною Молдови та обстріляли територію з БТРів. Україна вже чотири роки є для Росії полігоном для відпрацьовування бойових навичок та новітньої техніки.
Також у випуску:
Постраждала активістка Катерина Гандзюк не впізнала затриманого у нападі.
Вночі 16 серпня Київ накрила справжня природна стихія, затопило каналізацію.
Командувач ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв відзвітував про результати та здобутки операції.
Джерело: 24 Канал
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