Випуск новин за 19:00: Російські навчання в Молдові. РФ перекидає зброю на Донбас

У випуску новин за 16 серпня станом на 19:00 – російські військові в рамках навчань перетнули умовний кордон між окупованим ними Придністров'ям і неокупованою частиною Молдови та обстріляли територію з БТРів. Україна вже чотири роки є для Росії полігоном для відпрацьовування бойових навичок та новітньої техніки.

Також у випуску: Постраждала активістка Катерина Гандзюк не впізнала затриманого у нападі. Вночі 16 серпня Київ накрила справжня природна стихія, затопило каналізацію. Командувач ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв відзвітував про результати та здобутки операції.