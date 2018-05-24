Випуск новин за 19:00: Санкційний список України. Мустафа Найєм у парламенті
У випуску новин за 24 травня станом на 19:00 – скандальний бізнесмен Сергій Курченко потрапив у санкційний список України. На одній лаві з Курченком опинився і ресурс "Риа новости", а от Йосипа Кобзона ще й позбавили українських нагород, і головне – звання Народного артиста. Вперше після побиття на роботу в парламент вийшов Мустафа Найєм.
Також у випуску:
СБУ попереджає про можливу кібератаку в Україні напередодні фіналу Ліги чемпіонів.
Депутати не створять Антикорупційний суд цього тижня.
У США заявили про підготовку кібератаки проти України.
Джерело: 24 Канал
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