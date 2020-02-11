Випуск новин за 19:00: Шанси Трампа на виборах. Новий очільник Офісу Президента
У випуску новин за 11 лютого станом на 19:00 – Дональд Трамп зміг увійти в історію США як третій президент, якому вдалося уникнути імпічменту. Вже незабаром у США відбудуться президентські вибори. Час покаже, чи зможе Трамп вдруге очолити Штати. Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака на посаду голови Офісу Президента.
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