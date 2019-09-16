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      БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 19:00: Що буде з медреформою. В якому стані МВС

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 вересня станом на 19:00 – півтора року як стартувала медреформа. За чей час 28 мільйонів українців обрали сімейного лікаря, зникла бюрократія з медоглядом, для лікарів з'явилася можливість більше заробити. Що буде далі з приходом нової міністерки – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      Також у випуску:

      Що таке держава у смартфоні та що планує запровадити нова влада.

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      Теги: Випуск новин Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Реформи
      Джерело: 24 канал
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