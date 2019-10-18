Випуск новин за 19:00: Що передбачає проєкт держбюджету. Покарання для власника "шпаківні"

У випуску новин за 18 жовтня станом на 19:00 – Верховна Рада ухвалила проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік. За прийняття у першому читанні проєкту проголосували 255 депутатів. У центрі Києва розбирають скандальну надбудову на історичній будівлі – "шпаківню". Її власнику загрожує штраф до 50 неоподаткованих мінімумів, чи виправні роботи, чи арешт.

Також у випуску: Гончарук посварився з депутатом від "Слуги народу".