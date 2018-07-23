Випуск новин за 19:00: Скандал навколо бою Усика. Новий вирок Павлу Грибу

У випуску новин за 23 липня за 19:00 – Олександр Усик побив у Москві росіянина, зробив це на очах у тисячного натовпу й під прицілом телекамер, потім закутався в український прапор й розколов українське суспільство навпіл. Українця Павла Гриба тепер хочуть зплишити за гратами у Росії до 10 років, його звинувачують у теророзмі.

Також у випуску: Росіяни викоритсали Усика для своєї пропаганди. У тестовому режимі на трасах розпочали свою роботу радари.