Випуск новин за 19:00: Смішні моменти пресмарафону. Шарій та Ляшко залишилися без фінансування

У випуску новин за 11 жовтня станом на 19:00 – Шарій та Ляшко залишилися без бюджетних грошей. Верховна Рада забрала державне фінансування у партій, які набрали менше 5% на виборах. Та вдвічі урізала тим, хто пройшов до парламенту.

Також у випуску: Підсумки пресмарафону. В США заарештували, а потім відпустилипід заставу двох поплічників Джуліані – Парнаса та Фрумана.