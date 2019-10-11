Випуск новин за 19:00: Смішні моменти пресмарафону. Шарій та Ляшко залишилися без фінансування
У випуску новин за 11 жовтня станом на 19:00 – Шарій та Ляшко залишилися без бюджетних грошей. Верховна Рада забрала державне фінансування у партій, які набрали менше 5% на виборах. Та вдвічі урізала тим, хто пройшов до парламенту.
Також у випуску:
Підсумки пресмарафону.
В США заарештували, а потім відпустилипід заставу двох поплічників Джуліані – Парнаса та Фрумана.
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