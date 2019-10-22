Випуск новин за 19:00: Сварка Гончарука та "слуг народу". Як вберегтися від смогу

У випуску новин за 22 жовтня станом на 19:00 – на засіданні фракції депутати від "Слуги народу" та прем'єр Олексій Гончарук посварилися через ухвалення бюджету. Самі ж вони переконують, що це – робочі моменти. У Києві водії скаржаться на погану видимість, а пішоходи – на забруднення повітря. Такий смог шкідливий для здоров'я. Як захиститися від нього – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Також у випуску: Переатестація в ГПУ: що обурило співробітників відомства.