Випуск новин за 19:00: Сварка Гончарука та "слуг народу". Як вберегтися від смогу
У випуску новин за 22 жовтня станом на 19:00 – на засіданні фракції депутати від "Слуги народу" та прем'єр Олексій Гончарук посварилися через ухвалення бюджету. Самі ж вони переконують, що це – робочі моменти. У Києві водії скаржаться на погану видимість, а пішоходи – на забруднення повітря. Такий смог шкідливий для здоров'я. Як захиститися від нього – з'ясовували журналісти 24 каналу.
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