Випуск новин за 19:00: Тінізація роботи в "Слузі народу". Упередження щодо коронавірусу

У випуску новин за 22 лютого станом на 19:00 – у партії "Слуга народу" офіційно ніхто не працює. Про це повідомили у Комітеті виборців України. А це говорить про тінізацію роботи в партії. Також в комітеті підозрюють, що зарплата "слугам" виплачується в конвертах. Чому не такий страшний коронавірус як упередження людей щодо нього.

Також у випуску:

Очільник Тернопільщині Ігор Сопеля написав заяву на звільнення. Відповідна інформація заявилася на сайті Офісу Президента. Він пішов у відставку, бо, мовляв, провалив евакуацію українців з Китаю.

Суд відправив затриманого під час сутичок у Нових Санжарах під домашній арешт, під час протестів чоловік хотів наїхати автівкою на одного з нацгвардійців.

Росія буде втручатися в президентські вибори у США. Про це пишуть одразу кілька великих американських інформаційних ресурсів з посиланням на дані розвідки.