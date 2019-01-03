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      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 19:00: Третій кандидат у президенти. Смерть дитини від кору

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 січня станом на 19:00 – лідер Соціал-демократичної партії, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Каплін подав документи до Центральної виборчої комісії. У місті Бердичеві Житомирської області у лікарні померла дитина від ускладнень кору.

      Також у випуску: 

      Андрія Садового офіційно висунули кандидатом у Президенти України на з'їзді партії "Об'єднання "Самопоміч".

      У Сумах через несправний ліфт загинуло немовля.

      Теги: Жертви Випуск новин Валентин Наливайченко Президентські вибори 2019 ЦВК Кір
      Джерело: 24 канал
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