Випуск новин за 19:00: Третій кандидат у президенти. Смерть дитини від кору

У випуску новин за 3 січня станом на 19:00 – лідер Соціал-демократичної партії, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Каплін подав документи до Центральної виборчої комісії. У місті Бердичеві Житомирської області у лікарні померла дитина від ускладнень кору.

Також у випуску: Андрія Садового офіційно висунули кандидатом у Президенти України на з'їзді партії "Об'єднання "Самопоміч". У Сумах через несправний ліфт загинуло немовля.