Випуск новин за 19:00: Третій кандидат у президенти. Смерть дитини від кору
У випуску новин за 3 січня станом на 19:00 – лідер Соціал-демократичної партії, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Каплін подав документи до Центральної виборчої комісії. У місті Бердичеві Житомирської області у лікарні померла дитина від ускладнень кору.
Також у випуску:
Андрія Садового офіційно висунули кандидатом у Президенти України на з'їзді партії "Об'єднання "Самопоміч".
У Сумах через несправний ліфт загинуло немовля.
Джерело: 24 канал
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