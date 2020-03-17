Випуск новин за 19:00: Україна проситиме допомоги в МВФ. Призначення у Раді

У випуску новин за 17 березня станом на 19:00 – український уряд планує звернутися до Міжнародного валютного фонду з проханням допомоги в подоланні наслідків пандемії коронавірусу. У Раді зробили 2 важливі призначення. Очільників відтепер знову має Міністерство економіки та Генпрокуратура.

Також у випуску: На українсько-словацькому кордоні тимчасово відкрили пішохідний пункт пропуску. Укрпошта може розпочати доставку ліків на час карантину. Євро-2020 перенесли через коронавірус.