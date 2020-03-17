Випуск новин за 19:00: Україна проситиме допомоги в МВФ. Призначення у Раді
У випуску новин за 17 березня станом на 19:00 – український уряд планує звернутися до Міжнародного валютного фонду з проханням допомоги в подоланні наслідків пандемії коронавірусу. У Раді зробили 2 важливі призначення. Очільників відтепер знову має Міністерство економіки та Генпрокуратура.
Також у випуску:
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