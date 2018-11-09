Випуск новин за 19:00: Українські лайливі слова. "Вибори" на окупованих територіях
У випуску новин за 9 листопада станом на 19:00 – в Україні ввели квоти на українське: у теле- та радіоефірах вже зменшили кількість російського продукту, проте російську лайку замінити немає на що. Служба безпеки України повідомила, що знає попередні результати виборів на територіях псевдореспубліках ще до їх початку.
Також у випуску:
Гучне повернення "Партії регіонів" на політичну арену.
Дружина Генпрокурора Юрія Луценка та народний депутат Ірина Луценко вдарила по печінці вагітну журналістку.
Джерело: 24 канал
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