Випуск новин за 19:00: Українські лайливі слова. "Вибори" на окупованих територіях

У випуску новин за 9 листопада станом на 19:00 – в Україні ввели квоти на українське: у теле- та радіоефірах вже зменшили кількість російського продукту, проте російську лайку замінити немає на що. Служба безпеки України повідомила, що знає попередні результати виборів на територіях псевдореспубліках ще до їх початку.

Також у випуску: Гучне повернення "Партії регіонів" на політичну арену. Дружина Генпрокурора Юрія Луценка та народний депутат Ірина Луценко вдарила по печінці вагітну журналістку.