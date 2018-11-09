21:09
9 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, 8 листопада
      Вєсті.UA. Модняча Луценко. Злиття Бойка з Рабіновичем
      Вєсті.UA
      20:04, сьогодні
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Випуск новин за 19:00: Українські лайливі слова. "Вибори" на окупованих територіях

      Випуск новин 44 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 листопада станом на 19:00 – в Україні ввели квоти на українське: у теле- та радіоефірах вже зменшили кількість російського продукту, проте російську лайку замінити немає на що. Служба безпеки України повідомила, що знає попередні результати виборів на територіях псевдореспубліках ще до їх початку.

      Також у випуску:

      Гучне повернення "Партії регіонів" на політичну арену.

      Дружина Генпрокурора Юрія Луценка та народний депутат Ірина Луценко вдарила по печінці вагітну журналістку.

       

      Теги: Випуск новин Мовні квоти
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 08:15 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      5 листопада , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук