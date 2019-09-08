Випуск новин за 19:00: Ураган "Доріан". Стан здоров'я колишніх в'язнів Кремля

У випуску новин за 8 вересня станом на 19:00 – смертельний ураган "Доріан" дістався атлантичного узбережжя Канади. Там без світла залишились майже півмільйона людей. 35 бранців Кремля повернулись в Україну, але одразу потрапили не додому, а в руки лікарів. Більшість із них потребує медичної допомоги, тривалої реабілітації. Моряки у військовому шпиталі, а цивільні у лікарні "Феофанія".

Також у випуску: Сьогодні в Україні роковини операції "Вісла", коли людей, які проживали на території Західної України, примусово виселяли. Кремль помилував лише ув'язнених за громадянську позицію, а з 24 військових моряків звинувачення так і не зняв. Росія проводить місцеві вибори в анексованому Криму.

Джерело: 24 канал