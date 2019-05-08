Випуск новин за 19:00: Вакарчук та парламентські вибори. НАТО про безпеку України
У випуску новин за 8 травня станом на 19:00 – український музикант Святослав Вакарчук 16 травня має офіційно оголосити, що йде на парламентські вибори. Про це заявили одразу декілька українських ЗМІ, однак у прес-центрі самого співака цього поки що не коментують. 22 травня у Брюсселі начальники генеральних штабів країн-партнерів НАТО обговорять безпеку України.
Також у випуску:
В Японії автомобіль влетів у колону дітей, двоє малюків загинули одразу, ще одинадцятьох дітей і трьох вихователів госпіталізовано.
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Уряд визнав недійсними паспорти, які видає Росія українцям на окупованих територіях.
Джерело: 24 канал
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