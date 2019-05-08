20:53
8 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Пристрасті навколо скандальних ТЕЦ Дубневичів: нові деталі від журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Випуск новин за 19:00: Вакарчук та парламентські вибори. НАТО про безпеку України

      Випуск новин 48 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 травня станом на 19:00 – український музикант Святослав Вакарчук 16 травня має офіційно оголосити, що йде на парламентські вибори. Про це заявили одразу декілька українських ЗМІ, однак у прес-центрі самого співака цього поки що не коментують. 22 травня у Брюсселі начальники генеральних штабів країн-партнерів НАТО обговорять безпеку України.

      Також у випуску:

      В Японії автомобіль влетів у колону дітей, двоє малюків загинули одразу, ще одинадцятьох дітей і трьох вихователів госпіталізовано.

      Кабінет міністрів України ухвалив указ президента про запровадження нового свята – Дня батька.

      Уряд визнав недійсними паспорти, які видає Росія українцям на окупованих територіях.

      blog_ava
      Меган Маркл вперше вийшла після пологів: фото первістка
      сьогодні
      4701
      Теги: Святослав Вакарчук Парламентські вибори 2019 Випуск новин НАТО
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Антикорупційний суд: коли, кого, як і за що
      сьогодні , 20:35 Антикорупційний суд: коли, кого, як і за що
      Ірина Поліщук 81
      Друга світова війна 1939-45: історія, як почалася і закінчилася
      сьогодні , 19:29 Друга світова війна 1939-45: історія, як почалася і закінчилася
      Ірина Лаб'як 346
      Красный Крест в Украине и в "ЛНР" – почувствуйте разницу
      сьогодні , 19:01 Красный Крест в Украине и в "ЛНР" – почувствуйте разницу
      Ольга Черненко 585
      Головні міфи і правда про Другу світову війну
      сьогодні , 18:00 Головні міфи і правда про Другу світову війну
      Інна Жолобович 16 20374
      Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      сьогодні , 19:30 Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук