Випуск новин за 19:00: Вакарчук та парламентські вибори. НАТО про безпеку України

У випуску новин за 8 травня станом на 19:00 – український музикант Святослав Вакарчук 16 травня має офіційно оголосити, що йде на парламентські вибори. Про це заявили одразу декілька українських ЗМІ, однак у прес-центрі самого співака цього поки що не коментують. 22 травня у Брюсселі начальники генеральних штабів країн-партнерів НАТО обговорять безпеку України.

Також у випуску: В Японії автомобіль влетів у колону дітей, двоє малюків загинули одразу, ще одинадцятьох дітей і трьох вихователів госпіталізовано. Кабінет міністрів України ухвалив указ президента про запровадження нового свята – Дня батька. Уряд визнав недійсними паспорти, які видає Росія українцям на окупованих територіях.

Джерело: 24 канал