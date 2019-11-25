Випуск новин за 19:00: Вбивче перехрестя в Чабанах. Рік після захоплення кораблів
У випуску новин за 25 листопада станом на 19:00 – рік тому росіяни зухвало напали на українські кораблі поблизу Керченської протоки та захопили в полон 24-х українських моряків. Сьогодні ж і члени екіпажів і кораблі повернулися до України. Перехрестя в Чабанах Київської області б'є рекорди по кількості ДТП. За словами жителів, аварії стаються там ледь не кожного тижня.
Також у випуску:
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