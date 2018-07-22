Випуск новин за 19:00: Вибух в Мар'їнці. ЄС анулює санкції проти екс-регіоналів
У випуску новин за 22 липня станом на 19:00 – у Мар'їнці на Донеччині двоє цивільних мешканців підірвалися на своєму подвір'ї. Один із чоловіків випадково наступив на вибухівку, і вона здетонувала, врятувати їх не вдалося. Колишні посадовці часів Януковича вдало оскаржують санкції, які на них наклав Євросоюз. Якщо у першому післямайданному списку було 22 людини, то зараз 13.
Також у випуску:
Понад 400 українців приїхали до Туреччини, щоб перепливти протоку Босфор, яка з'єднує Азію та Європу.
180 років кожному – такий вирок отримали два українці у Греції за транспортування нелегалів.
На радіостанцію Януковича накинув оком Порошенко.
Джерело: 24 канал
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