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Випуск новин за 19:00: Вибух в Мар'їнці. ЄС анулює санкції проти екс-регіоналів

Випуск новин 52 Читать новость на русском

У випуску новин за 22 липня станом на 19:00 – у Мар'їнці на Донеччині двоє цивільних мешканців підірвалися на своєму подвір'ї. Один із чоловіків випадково наступив на вибухівку, і вона здетонувала, врятувати їх не вдалося. Колишні посадовці часів Януковича вдало оскаржують санкції, які на них наклав Євросоюз. Якщо у першому післямайданному списку було 22 людини, то зараз 13.

Також у випуску:

Понад 400 українців приїхали до Туреччини, щоб перепливти протоку Босфор, яка з'єднує Азію та Європу.

180 років кожному – такий вирок отримали два українці у Греції за транспортування нелегалів.

На радіостанцію Януковича накинув оком Порошенко.

Теги: Євросоюз Санкції Випуск новин Вибух Мар'їнка
Джерело: 24 канал
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