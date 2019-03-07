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      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
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      Випуск новин за 19:00: Відкритий оборонний бюджет. "Недоброчесні" судді знову на посадах

      Випуск новин 9

      У випуску новин за 7 березня станом на 19:00 – депутати стверджують, що Україні потрібний відкритий та прозорий оборонний бюджет. Прикладом вважають, Сполучені Штати Америки, де 95% документів є у вільному доступі. Судді, які працювали за схемою Татькова-Ємельянова потраплять до Верховного Суду. Це система часів Януковича, коли були незаконні втручання в автоматизований розподіл справ.

      Також у випуску:

      Шанси України швидко наздогнати країни Європи.

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      Теги: Судді Верховний суд України Укроборонпром Міністерство оборони України Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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