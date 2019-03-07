Випуск новин за 19:00: Відкритий оборонний бюджет. "Недоброчесні" судді знову на посадах
У випуску новин за 7 березня станом на 19:00 – депутати стверджують, що Україні потрібний відкритий та прозорий оборонний бюджет. Прикладом вважають, Сполучені Штати Америки, де 95% документів є у вільному доступі. Судді, які працювали за схемою Татькова-Ємельянова потраплять до Верховного Суду. Це система часів Януковича, коли були незаконні втручання в автоматизований розподіл справ.
Також у випуску:
Шанси України швидко наздогнати країни Європи.
Джерело: 24 канал
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