Випуск новин за 19:00: Відкритий оборонний бюджет. "Недоброчесні" судді знову на посадах

У випуску новин за 7 березня станом на 19:00 – депутати стверджують, що Україні потрібний відкритий та прозорий оборонний бюджет. Прикладом вважають, Сполучені Штати Америки, де 95% документів є у вільному доступі. Судді, які працювали за схемою Татькова-Ємельянова потраплять до Верховного Суду. Це система часів Януковича, коли були незаконні втручання в автоматизований розподіл справ.

Також у випуску: Шанси України швидко наздогнати країни Європи.