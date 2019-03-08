Випуск новин за 19:00: Вирок для Манафорта. 8 березня в Україні

У випуску новин за 8 березня станом на 19:00 – 47 місяців у в'язниці за ухилення від сплати податків. Таким став вирок суду для Пола Манафорта. Однак в'язниця, у якій Манафорт відбуватиме покарання, більше схожа на коледж, повідомляє The Daily Mail. "Квіти – клумбам, жінкам – права!": в містах України провели марші за права жінок.

Також у випуску: У ЦВК назвали остаточну кількість кандидатів у президенти – 39. Уперше за роки незалежності в Україні стартували міжнародні нафтогазові аукціони на ProZorro. Окупанти порушили "весняне перемир'я", вони використовують артилерію калібру в 152 міліметри і висококаліберні міномети.