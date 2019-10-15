Випуск новин за 19:00: Витрати артистів під час виборів. Судова реформа

У випуску новин за 15 жовтня станом на 19:00 – журналісти підрахували, скільки витратили українські артисти за концерти на підтримку політиків і партій під час цьогорічної парламентської кампанії. Рада взялась розглядати судову реформу Володимира Зеленського. До президентського законопроєкту депутати подали 300 правок, практично всі з розглянутих сьогодні ВР відхилила.

Також у випуску: "Приватбанк" виграв суд у Лондоні, а тому актививи Ігоря Коломойського.