Випуск новин за 19:00: Витрати артистів під час виборів. Судова реформа
У випуску новин за 15 жовтня станом на 19:00 – журналісти підрахували, скільки витратили українські артисти за концерти на підтримку політиків і партій під час цьогорічної парламентської кампанії. Рада взялась розглядати судову реформу Володимира Зеленського. До президентського законопроєкту депутати подали 300 правок, практично всі з розглянутих сьогодні ВР відхилила.
Також у випуску:
"Приватбанк" виграв суд у Лондоні, а тому актививи Ігоря Коломойського.
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