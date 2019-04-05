Випуск новин за 19:00: Вплив виборів на бізнес. Думки українців про дебати

У випуску новин за 5 березня станом на 19:00 – український бізнес не довіряє жодному із кандидатів. У разі перемоги Порошенка побоюються, що корупція набере нових масштабів. А за Зеленського буде втрачена набута економічна стабільність. Більшість українців вважають, що дебати необхідні. Найчастіше люди хочуть почути думку кандидатів про нагальні для країни речі: від війни до економіки.

Також у випуску: Кандидати у президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали аналізи на вміст наркотичних речовин та алкоголь.

Джерело: 24 канал