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      Випуск новин за 19:00: Як уберегтися від кліщів. Повітряна куля налетіла на людей

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 червня станом на 19:00 – через надмірну спеку зараз у кліщів — пік активності. Найбільше їх у траві, в парках та на лісових доріжках. Як уберегтися від цих комах – дивіться у відео. На фестивалі у Міссурі повітряна куля врізалася у натовп. Вона раптово пішла на зниження, з керуванням не впоралися і куля збила деяких людей. Відпочивальники відбулися подряпинами.

      Також у випуску:

      У Філарета забрали право керувати київськими церквами і монастирями.

      На Львівщині запрацювала перша в Україні зміїна ферма.

      Від початку доби він 15 разів порушив режим припинення вогню.

      У Києві підозрюваному, який вбив 9-ти річного хлопчика, обрали запобіжний захід.

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      Теги: Випуск новин Світ тварин Новини США
      Джерело: 24 канал
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