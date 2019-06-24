Випуск новин за 19:00: Як уберегтися від кліщів. Повітряна куля налетіла на людей
У випуску новин за 24 червня станом на 19:00 – через надмірну спеку зараз у кліщів — пік активності. Найбільше їх у траві, в парках та на лісових доріжках. Як уберегтися від цих комах – дивіться у відео. На фестивалі у Міссурі повітряна куля врізалася у натовп. Вона раптово пішла на зниження, з керуванням не впоралися і куля збила деяких людей. Відпочивальники відбулися подряпинами.
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Джерело: 24 канал
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