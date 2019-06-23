20:32
23 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, 22 червня
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, 22 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО

      Випуск новин за 19:00: Заборона росіянам літати до Грузії. Зеленський подарував квартиру

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 червня станом на 19:00 – російський президент Путін підписав указ, який забороняє авіакомпаніям здійснювати рейси до Грузії. Вже за два тижні небо між Росією та Грузією буде закрите. Обвал на шахті Лісова на Львівщині у ніч на 29 травня забрав життя двох гірників, в одного з них залишилися дружина та троє дітей. Президент Зеленський, як і обіцяв, придбав їм квартиру.

      Також у випуску:

      Конфлікт у Православній церкві України триває. Патріарх Філарет заявив, що Томос від Константинополя – це обман.

      Маріуполі благодійники допомагають одинадцятикласникам з одягом на випускний вечір. Ініціативу однієї з громадських організацій підтримала столична дизайнерська фабрика чоловічого одягу. Костюми для тамтешніх юнаків шиють безкоштовно.

      blog_ava
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      сьогодні
      4441
      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин авіація Новини Росії Новини Грузії
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Найсмішніші меми тижня: брендовані українські жінки і несподіваний магнетизм "мосту Кличка"
      сьогодні , 20:17 Найсмішніші меми тижня: брендовані українські жінки і несподіваний магнетизм "мосту Кличка"
      211
      Як вбили Дарію Лук'яненко та що Зеленський пообіцяв бізнесменам – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Як вбили Дарію Лук'яненко та що Зеленський пообіцяв бізнесменам – топ-5 відео тижня
      535
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      сьогодні , 19:06 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      4441
      Письмо из Луганска: иногда кажется, что войны не было и нет
      сьогодні , 19:00 Письмо из Луганска: иногда кажется, что войны не было и нет
      Ольга Черненко 770
      Підробки та кримінал: як кандидати в нардепи борються за голоси виборців
      сьогодні , 17:30 Підробки та кримінал: як кандидати в нардепи борються за голоси виборців
      Тетяна Мартинюк 227
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук