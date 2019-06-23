Випуск новин за 19:00: Заборона росіянам літати до Грузії. Зеленський подарував квартиру

У випуску новин за 23 червня станом на 19:00 – російський президент Путін підписав указ, який забороняє авіакомпаніям здійснювати рейси до Грузії. Вже за два тижні небо між Росією та Грузією буде закрите. Обвал на шахті Лісова на Львівщині у ніч на 29 травня забрав життя двох гірників, в одного з них залишилися дружина та троє дітей. Президент Зеленський, як і обіцяв, придбав їм квартиру.

Також у випуску: Конфлікт у Православній церкві України триває. Патріарх Філарет заявив, що Томос від Константинополя – це обман. Маріуполі благодійники допомагають одинадцятикласникам з одягом на випускний вечір. Ініціативу однієї з громадських організацій підтримала столична дизайнерська фабрика чоловічого одягу. Костюми для тамтешніх юнаків шиють безкоштовно.

Джерело: 24 канал