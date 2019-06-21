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      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК
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      Випуск новин за 19:00: Загибель українця у Польщі. Скасування президентських указів.

      Випуск новин 60

      У випуску новин за 21 червня станом на 19:00 – в лісопосадці у Польщі знайшли тіло 36-річного заробітчанина з Івано-Франківщини. Він працював у столярні, коли в нього стався серцевий напад. Ймовірно, роботодавці вирішили просто позбутися тіла, коли чоловік помер. Президент України Володимир Зеленський скасував понад 160 указів своїх попередників.

      Також у випуску:

      СБУ викрила в Києві групу переселенців, яка фінансувала проросійських бойовиків.

      Після рішення КСУ про розпуск парламент нардепи масово не з'явилися на засідання.

      Вінниця стала одним з найпопулярніших напрямків вихідного дня в Україні.

      Кореспонденти 24 каналу проаналізували програми найбільш рейтингових партій.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини Польщі Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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