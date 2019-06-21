Випуск новин за 19:00: Загибель українця у Польщі. Скасування президентських указів.
У випуску новин за 21 червня станом на 19:00 – в лісопосадці у Польщі знайшли тіло 36-річного заробітчанина з Івано-Франківщини. Він працював у столярні, коли в нього стався серцевий напад. Ймовірно, роботодавці вирішили просто позбутися тіла, коли чоловік помер. Президент України Володимир Зеленський скасував понад 160 указів своїх попередників.
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Джерело: 24 канал
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