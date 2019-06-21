Випуск новин за 19:00: Загибель українця у Польщі. Скасування президентських указів.

У випуску новин за 21 червня станом на 19:00 – в лісопосадці у Польщі знайшли тіло 36-річного заробітчанина з Івано-Франківщини. Він працював у столярні, коли в нього стався серцевий напад. Ймовірно, роботодавці вирішили просто позбутися тіла, коли чоловік помер. Президент України Володимир Зеленський скасував понад 160 указів своїх попередників.

Також у випуску: СБУ викрила в Києві групу переселенців, яка фінансувала проросійських бойовиків. Після рішення КСУ про розпуск парламент нардепи масово не з'явилися на засідання. Вінниця стала одним з найпопулярніших напрямків вихідного дня в Україні. Кореспонденти 24 каналу проаналізували програми найбільш рейтингових партій.

Джерело: 24 канал