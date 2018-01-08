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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Затримання підозрюваного у справі Ноздровської. Флешмоб щодо Криму

Випуск новин 19:39, 8 січня 235 Читать новость на русском

У випуску новин за 8 січня станом на 19:00 – поліція затримала підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської. У Москві влаштували пікет проти анексії Криму, подібна акція відбулась і в Чикаго.

Також у випуску:

Суд заарештував псевдоміністра окупованого Криму. Чиновника підозрюють у державній зраді.

Активісти протестують проти Московського патріархату під Києво-Печерською Лаврою.

Двоє чоловіків цієї ночі обікрали церкву у Житомирі, однак скористатися краденим злодіям завадили правоохоронці.

Теги: Кримінальні новини Ірина Ноздровська Випуск новин Анексія Криму Україна – Росія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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