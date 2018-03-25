Випуск новин за 19:00: Затримання проросійського найманця. Новий закон про валютний ринок

У випуску новин за 25 березня станом на 17:00 – на Донеччині Національна поліція затримала чоловіка, який сприяв окупації міста Лиман. Петро Порошенко подав до Верховної Ради нагальний законопроект, який дозволить громадянам і бізнесу вільно виводити кошти за кордон, як це робиться у всьому цивілізованому світі.

Також у випуску: У Києві після переслідування затримали колишнього очільника харківської патрульної поліції Євгена Мельника. Експерти закликають європейські країни вислати російських дипломатів. За останній тиждень акції Facebook подешевшали на 58 мільярдів доларів.