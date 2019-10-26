Випуск новин за 19:00: Затримання заступника мера Дніпра. Спалах кору в Україні

У випуску новин за 26 жовтня станом на 19:00 – суд заарештував заступника міського голови Дніпра Бориса Філатова, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів на ремонті Нового мосту. В Україні впродовж тижня зафіксовано 43 випадки захворювання на кір. Найбільше – у Херсонській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях.

Також у випуску: Пораненого під час перестрілки у Харкові прооперували – загрози життю немає. На Донбасі російські снайпери точково обстрілюють всю лінію фронту. Вже цієї ночі українці зможуть поспати довше. Адже годинник переводять на годину назад.