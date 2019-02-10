21:00
10 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто врік відомого тренера. Російська манія перейменування
      Вєсті Кремля
      18:15, 9 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Насіров. Лексика третього тисячоліття
      Вєсті.UA
      19:29, 9 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, 9 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 19:00: Знищення БМП бойовиків. Нафтовий рахунок Венесуели у банку РФ

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 лютого станом на 19:00 – українські військові знищили техніку проросійських найманців на Світлодарській дузі. На відео, яке оприлюднив офіцер Збройних сил, видно, як влучним пострілом українські воїни підривають бойову машину піхоти противника. Венесуельська державна нафтова компанія відкрила рахунок у російському банку.

      Також у випуску:

      Слідчі Державного бюро розслідувань вивчають обставини конфлікту поліції та активістів "Хто замовив Катю Гандзюк".

      Дощі в Австралії, пожежа в Новій Зеландії, снігопади в США – стихії вирують у різних чатинах світу.

      Окупанти заявили про створення так званого "республіканського підприємства" на базі водоканалів, які працюють на окупованій території.

      blog_ava
      Українські військові знищили БМП проросійських бойовиків на Донбасі: яскраве відео
      сьогодні
      5635
      Теги: Нафта Новини Росії Венесуела Банки Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Найсмішніші меми тижня: лох Янукович, "Бляха" від Луценко, солодкий сон Трампа
      сьогодні , 20:01 Найсмішніші меми тижня: лох Янукович, "Бляха" від Луценко, солодкий сон Трампа
      2383
      Боротьба за МОЗ: чого насправді хочуть ті, кому заважає Уляна Супрун
      сьогодні , 20:00 Боротьба за МОЗ: чого насправді хочуть ті, кому заважає Уляна Супрун
      Тетяна Мартинюк 288
      Як повернути Супрун та провокації МП щодо мови богослужіння у ПЦУ – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Як повернути Супрун та провокації МП щодо мови богослужіння у ПЦУ – топ-5 відео тижня
      258
      Будни "ЛНР": светские балы и голодные пенсионеры
      сьогодні , 19:00 Будни "ЛНР": светские балы и голодные пенсионеры
      Ольга Черненко 1330
      Укрепление гривны: законы экономики против теорий заговоров
      сьогодні , 18:00 Укрепление гривны: законы экономики против теорий заговоров
      Сергій Фурса 637
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук