Випуск новин за 19:00: Знищення БМП бойовиків. Нафтовий рахунок Венесуели у банку РФ

У випуску новин за 10 лютого станом на 19:00 – українські військові знищили техніку проросійських найманців на Світлодарській дузі. На відео, яке оприлюднив офіцер Збройних сил, видно, як влучним пострілом українські воїни підривають бойову машину піхоти противника. Венесуельська державна нафтова компанія відкрила рахунок у російському банку.

Також у випуску: Слідчі Державного бюро розслідувань вивчають обставини конфлікту поліції та активістів "Хто замовив Катю Гандзюк". Дощі в Австралії, пожежа в Новій Зеландії, снігопади в США – стихії вирують у різних чатинах світу. Окупанти заявили про створення так званого "республіканського підприємства" на базі водоканалів, які працюють на окупованій території.