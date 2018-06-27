Випуск новин за 19:00: Зустріч Трампа і Путіна. США розкритикували Антикорупційний суд

У випуску новин за 27 червня станом на 19:00 – Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться у Відні 15 липня. У США наголосили на недосконалості українського антикорупційного законодавства та пояснили, що саме їм не подобається у новому Антикорупційному суді.

Також у випуску: У Мінську домовились припинити вогонь на Донбасі з 1 липня. PETYA.A та його зв'язок з Росією. В Україні будуть округлювати загальні суми у чеках. Тривалі червневі вихідні для українців. Ситуація на фронті.