Випуск новин за 19:00: Зустріч Трампа і Путіна. США розкритикували Антикорупційний суд

Випуск новин за 19:00: Зустріч Трампа і Путіна. США розкритикували Антикорупційний судВипуск новин 56 Читать новость на русском
У випуску новин за 27 червня станом на 19:00 – Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться у Відні 15 липня. У США наголосили на недосконалості українського антикорупційного законодавства та пояснили, що саме їм не подобається у новому Антикорупційному суді.
Також у випуску:
У Мінську домовились припинити вогонь на Донбасі з 1 липня.
PETYA.A та його зв'язок з Росією.
В Україні будуть округлювати загальні суми у чеках.
Тривалі червневі вихідні для українців.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі