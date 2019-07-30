Випуск новин за 19:00: Звернення Кличка до Зеленського. Арешт російського танкеру NEYMA.

У випуску новин за 30 липня станом на19:00 – мер Києва Віталій Кличко записав звернення до президента Володимира Зеленського, в якому поскаржився на некомпетентність глави Офісу Президента Андрія Богдана. Україна арештувала російський танкер NEYMA. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Також у випуску: Детективи НАБУ затримали колишнього заступника начальника поліції Одещини Костянтина Гейка. Соціологи з'ясували хто з українців які партії підтримав на виборах. Так, за "Слугу народу" найбільше голосували жінки, жителі обласних центрів і молодь, за "Батьківщину" – жителі сіл, а за "Європейську солідарність" – чоловіки.

Джерело: 24 канал