Випуск новин за 19:00: Звернення Кличка до Зеленського. Арешт російського танкеру NEYMA.
У випуску новин за 30 липня станом на19:00 – мер Києва Віталій Кличко записав звернення до президента Володимира Зеленського, в якому поскаржився на некомпетентність глави Офісу Президента Андрія Богдана. Україна арештувала російський танкер NEYMA. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
Також у випуску:
Детективи НАБУ затримали колишнього заступника начальника поліції Одещини Костянтина Гейка.
Соціологи з'ясували хто з українців які партії підтримав на виборах. Так, за "Слугу народу" найбільше голосували жінки, жителі обласних центрів і молодь, за "Батьківщину" – жителі сіл, а за "Європейську солідарність" – чоловіки.
Джерело: 24 канал
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