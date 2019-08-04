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      СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН
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      СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН

      Випуск новин за 19:00: Звільнення Мар'їнки. Сортування сміття у Києві

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 серпня станом на 19:00 – п'ять років тому добровольці "Азову", батальйону "Шахтарськ" та військові 51 бригади штурмом звільнили від окупантів місто Мар'їнка. У Києві встановили 2,5 тисячі контейнерів для роздільного збору сміття: пластик, папір та скла.

      Також у випуску:

      Суддю-втікача Миколу Чауса зустріли в Молдові.

      На Одещині перекрили трасу через зсув ґрунту.

      Внаслідок стрілянини в торговому центрі США загинули два десятки людей

       

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      Теги: Мар'їнка Випуск новин
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