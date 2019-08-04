Випуск новин за 19:00: Звільнення Мар'їнки. Сортування сміття у Києві

У випуску новин за 4 серпня станом на 19:00 – п'ять років тому добровольці "Азову", батальйону "Шахтарськ" та військові 51 бригади штурмом звільнили від окупантів місто Мар'їнка. У Києві встановили 2,5 тисячі контейнерів для роздільного збору сміття: пластик, папір та скла.

Також у випуску: Суддю-втікача Миколу Чауса зустріли в Молдові. На Одещині перекрили трасу через зсув ґрунту. Внаслідок стрілянини в торговому центрі США загинули два десятки людей