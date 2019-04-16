Випуск новин за 19:00: Звільнення Савченко. Невдалий жарт щодо пожежі в Нотр-Дамі
У випуску новин за 16 квітня станом на 19:00 – нардепа Надію Савченко та колишнього переговірника щодо українських полонених Володимира Рубана суд звільнив з-під варти. Тепер Савченко заявляє, що піде на парламентські вибори. Тарас Березовець невдало жартував, що будівля Нотр-Даму спалахнула через візит Зеленського. Ці слова дуже обурили французів та роздратували посла Франції в Україні.
Також у випуску
Порошенко 14 квітня спілкувався із журналістами на стадіоні, а вже 15 квітня на телеканалі Віктора Пінчука.
В Парижі 15 квітня спалахнула масштабна пожежа в Нотр-Дамі, наразі загоряння ліквідоване.
Джерело: 24 канал
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