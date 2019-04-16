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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Выпуск новостей за 19:00: Освобождение Савченко. Неудачная шутка о пожаре в Нотр-Даме

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 19:00 – нардепа Надежду Савченко и бывшего переговорщика по украинским пленным Владимира Рубана суд освободил из-под стражи. Теперь Савченко заявляет, что пойдет на парламентские выборы. Тарас Березовец неудачно шутил, что здание Нотр-Дама вспыхнуло из-за визита Зеленского. Эти слова очень возмутили французов и вывели из себя посла Франции в Украине.

      Также в выпуске

      Порошенко 14 апреля общался с журналистами на стадионе, а уже 15 апреля на телеканале Виктора Пинчука.

      В Париже 15 апреля вспыхнул масштабный пожар в Нотр-Даме, сейчас возгорание ликвидировано.

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      Теги: Пожар в Нотр-Даме Надежда Савченко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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