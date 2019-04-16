Выпуск новостей за 19:00: Освобождение Савченко. Неудачная шутка о пожаре в Нотр-Даме
В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 19:00 – нардепа Надежду Савченко и бывшего переговорщика по украинским пленным Владимира Рубана суд освободил из-под стражи. Теперь Савченко заявляет, что пойдет на парламентские выборы. Тарас Березовец неудачно шутил, что здание Нотр-Дама вспыхнуло из-за визита Зеленского. Эти слова очень возмутили французов и вывели из себя посла Франции в Украине.
Также в выпуске
Порошенко 14 апреля общался с журналистами на стадионе, а уже 15 апреля на телеканале Виктора Пинчука.
В Париже 15 апреля вспыхнул масштабный пожар в Нотр-Даме, сейчас возгорание ликвидировано.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии