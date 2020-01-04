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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Випуск новин за 19:00:Загострення конфлікту між Близьким Сходом і США. Псевдомінер на Полтавщині

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 січня станом на 19:00 – Конфлікт між Близьким Сходом і США загострюється. Американці по Іраку завдали нового авіаудару. Цього разу атакували автоколону на північ від Багдаду. Цілили ще в одного генерала, який приїхав з Ірану. На Полтавщині упіймали чоловіка, який нібито замінував вокзал.

      Також у випуску:

      Доба на фронті. Двоє військових підірвалися на ворожій вибухівці.

      До України повернули картину із США, яка зникла під час Другої Світової війни. Безкоштовно повернути її погодилось американське подружжя, у якого перебувала картина.

      У МЗС відповіли на заяви послів Ізраїлю і Польщі в Україні щодо Степана Бандери. Попросили не спекулювати дражливими темами

      На Полтавщині упіймали чоловіка, який нібито замінував залізничний вокзал. Йому загрожує 6 років позбавлення волі.

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      Теги: Новини США Випуск новин Фейкові замінування Близький Схід
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