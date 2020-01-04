Випуск новин за 19:00:Загострення конфлікту між Близьким Сходом і США. Псевдомінер на Полтавщині

У випуску новин за 4 січня станом на 19:00 – Конфлікт між Близьким Сходом і США загострюється. Американці по Іраку завдали нового авіаудару. Цього разу атакували автоколону на північ від Багдаду. Цілили ще в одного генерала, який приїхав з Ірану. На Полтавщині упіймали чоловіка, який нібито замінував вокзал.

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На Полтавщині упіймали чоловіка, який нібито замінував залізничний вокзал. Йому загрожує 6 років позбавлення волі.