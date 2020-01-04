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      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
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      Выпуск новостей за 19:00: Обострение конфликта Ближнего Востока и США. Псевдоминер на Полтавщине

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 января по состоянию на 19:00 – Конфликт между Ближним Востоком и США обостряется. Американцы по Ираку нанесли новый авиаудар. На этот раз атаковали автоколонну к северу от Багдада. Целились еще в одного генерала, который приехал из Ирана. На Полтавщине поймали мужчину, который якобы заминировал вокзал.

      Также в выпуске:

      Сутки на фронте. Двое военных подорвались на вражеской взрывчатке.

      В Украину вернули картину из США, которая исчезла во время Второй Мировой войны. Бесплатно вернуть ее согласились американские супруги, у которых находилась картина.

      В МИД ответили на заявления послов Израиля и Польши в Украине относительно Степана Бандеры. Попросили не спекулировать раздражающими темами

      На Полтавщине поймали мужчину, который якобы заминировал железнодорожный вокзал. Ему грозит 6 лет лишения свободы.

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      Теги: Новости США Фейковые заминирования Выпуск новостей Ближний Восток
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