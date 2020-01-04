Выпуск новостей за 19:00: Обострение конфликта Ближнего Востока и США. Псевдоминер на Полтавщине

В выпуске новостей за 4 января по состоянию на 19:00 – Конфликт между Ближним Востоком и США обостряется. Американцы по Ираку нанесли новый авиаудар. На этот раз атаковали автоколонну к северу от Багдада. Целились еще в одного генерала, который приехал из Ирана. На Полтавщине поймали мужчину, который якобы заминировал вокзал.

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