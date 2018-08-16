Випуск новин за 20:00: Акція під офісом Медведчука. Очікування вироку Манафорта

У випуску новин за 16 серпня станом на 20:00 – активісти прийшли до офісу скандального Віктора Медведчука, обмалювали асфальт різними кольорами та вимагали звільнити політв'язнів Кремля. 305 років – стільки загрожує екс-радникові Трампа та політичному консультанту Януковича Полу Манафорту за відмивання коштів та ухиляння від сплати податків.

Також у випуску: Водія, який на Житомирщині збив на смерть людей, знайшли. Комунальні служби ліквідували наслідки буревію в Києві. До 50-річчя Кузьми Скрябіна Укрпошта випускає поштовий знак із його зображенням.