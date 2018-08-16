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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 20:00: Акція під офісом Медведчука. Очікування вироку Манафорта

Випуск новин 7 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 серпня станом на 20:00 – активісти прийшли до офісу скандального Віктора Медведчука, обмалювали асфальт різними кольорами та вимагали звільнити політв'язнів Кремля. 305 років – стільки загрожує екс-радникові Трампа та політичному консультанту Януковича Полу Манафорту за відмивання коштів та ухиляння від сплати податків.

Також у випуску:

Водія, який на Житомирщині збив на смерть людей, знайшли.

Комунальні служби ліквідували наслідки буревію в Києві.

До 50-річчя Кузьми Скрябіна Укрпошта випускає поштовий знак із його зображенням.

Теги: Випуск новин Віктор Медведчук Скандал з фільмом про Стуса Пол Манафорт Судді
Джерело: 24 Канал
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