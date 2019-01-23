Випуск новин за 20:00: Аварії та ДТП через сніг. Нові кандидати
У випуску новин за 23 січня станом на 20:00 – внаслідок негоди в Україні шість регіонів обмежили рух вантажівкам, а патрульні зафіксували до 900 повідомлень про ДТП. Найбільше них сталося на Київщині, Житомирщині та Харківщині. Сьогодні, 23 січня, ще четверо людей подали свої документи до ЦВК. Впродовж п'яти днів комісія має перевірити та винести рішення щодо цих кандидатів у президенти України.
Також у випуску:
У Києві зафіксували 235 ДТП через негоду.
Джерело: 24 канал
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