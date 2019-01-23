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      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 20:00: Аварії та ДТП через сніг. Нові кандидати

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 січня станом на 20:00 – внаслідок негоди в Україні шість регіонів обмежили рух вантажівкам, а патрульні зафіксували до 900 повідомлень про ДТП. Найбільше них сталося на Київщині, Житомирщині та Харківщині. Сьогодні, 23 січня, ще четверо людей подали свої документи до ЦВК. Впродовж п'яти днів комісія має перевірити та винести рішення щодо цих кандидатів у президенти України.

      Також у випуску:

      У Києві зафіксували 235 ДТП через негоду.

       

      Теги: Випуск новин Негода в Україні Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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