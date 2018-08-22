Випуск новин за 20:00: Деталі справи нападу на Гандзюк. Обстріли на Донбасі
У випуску новин за 22 серпня станом на 20:00 – Херсонський міський суд відправив на свободу одного із підозрюваних у справі нападу на Катерину Гандзюк – Миколу Новікова. Проросійські бойовики обстріляли українські позиції з градів, на щастя, втрат серед бійців ЗСУ немає.
Також у випуску:
У Харкові попрощалися із загиблим патрульним.
Херсонський міський суд відправив на свободу одного із підозрюваних у справі нападу на Катерину Гандзюк.
У Києві триває генеральна репетиція військовго параду до Дня Незалежності України.
Джерело: 24 канал
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