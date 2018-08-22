Випуск новин за 20:00: Деталі справи нападу на Гандзюк. Обстріли на Донбасі

У випуску новин за 22 серпня станом на 20:00 – Херсонський міський суд відправив на свободу одного із підозрюваних у справі нападу на Катерину Гандзюк – Миколу Новікова. Проросійські бойовики обстріляли українські позиції з градів, на щастя, втрат серед бійців ЗСУ немає.

Також у випуску: У Харкові попрощалися із загиблим патрульним. Херсонський міський суд відправив на свободу одного із підозрюваних у справі нападу на Катерину Гандзюк. У Києві триває генеральна репетиція військовго параду до Дня Незалежності України.