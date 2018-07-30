Випуск новин за 20:00: Діти бізнесменів замість дітей бійців на відпочинку. Атака диверсантів

У випуску новин за 30 липня станом на 20:00 – у Краматорську на безкоштовний відпочинок від уряду Хорватії мали поїхати діти бійців і загиблих в АТО. Але виявилося, таких відправили лише четверо, решта 11 – діти місцевих чиновників та бізнесменів. Трьох військових поранило сьогодні сході. Впродовж дня бойовики 10 разів обстріляли українські позиції.

Також у випуску: У Львові суд обрав запобіжний захід депутату, що збив на смерть велосипедистку. Чиновники вирішують, як діятиме швидкісний контроль. Завершується триденне побачення Кольченка з матір'ю.