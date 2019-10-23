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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Випуск новин за 20:00: Дубінський проходить поліграф. Закон, що розсварив "Слугу народу"

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 жовтня станом на 20:00 – народні депутати від "Слуги народу" Давид Арахамія та Олександр Дубінський погодилися пройти перевірку на детекторі брехні у прямому ефірі. Закон про "майданчики Яценка" ухвалили ще у 2018 році, цьогоріч його хотіли ліквідувати, але не вийшло. Не всі "слуги народу" проголосували за це.

      Також у випуску:

      Хто платитиме за проходження поліграфа "слугами народу".

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Олександр Дубінський "Слуг народу" перевірять на поліграфі Законодавство Слуга народу
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