Випуск новин за 20:00: Дубінський проходить поліграф. Закон, що розсварив "Слугу народу"

У випуску новин за 23 жовтня станом на 20:00 – народні депутати від "Слуги народу" Давид Арахамія та Олександр Дубінський погодилися пройти перевірку на детекторі брехні у прямому ефірі. Закон про "майданчики Яценка" ухвалили ще у 2018 році, цьогоріч його хотіли ліквідувати, але не вийшло. Не всі "слуги народу" проголосували за це.

Також у випуску: Хто платитиме за проходження поліграфа "слугами народу".