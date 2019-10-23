Випуск новин за 20:00: Дубінський проходить поліграф. Закон, що розсварив "Слугу народу"
У випуску новин за 23 жовтня станом на 20:00 – народні депутати від "Слуги народу" Давид Арахамія та Олександр Дубінський погодилися пройти перевірку на детекторі брехні у прямому ефірі. Закон про "майданчики Яценка" ухвалили ще у 2018 році, цьогоріч його хотіли ліквідувати, але не вийшло. Не всі "слуги народу" проголосували за це.
Також у випуску:
Хто платитиме за проходження поліграфа "слугами народу".
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