Випуск новин за 20:00: Інтернет-додаток для виборців. Новий склад РНБО

У випуску новин за 15 липня станом на 20:00 – в інтернет-додатках можна вибрати свою партію, пройшовши тест за 5 хвилин. Він за твоїми політичними вподобаннями визначить, до якої політсили ти тяжієш. Володимир Зеленський змінив склад РНБО. Тепер до ради увійшли заступник голови СБУ Іван Баканов, глава АП Андрій Богдан та його заступники Вадим Пристайко і Руслан Рябошапка.

Також у випуску: Денісова і Москалькова обговорили звільнення полонених та надання їм медичної допомоги. Центр Разумкова опублікував результати нового опитування: 41,5% набирає партії "Слуга народу". Залякування, підміна понять, анонімна критика і не прикрита брехня – далеко не все, на що здатні кандидати перед виборами.

Джерело: 24 канал