Випуск новин за 20:00: Конкурс на пост керівника НСЗУ. Імовірний прем'єр-міністр РФ

У випуску новин за 15 січня станом на 20:00 – три прізвища потенційних керівників Національної служби здоров'я передали на затвердження профільного міністра та прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Саме від очільника НСЗУ залежить, чи успішно буде впроваджена медична реформа у діагностиці та лікарнях. Новим прем'єр-міністром Росії після відставки Мєдвєдєва може стати Михайло Мішустін.

Також у випуску: Новим очільником НАЗК призначили Олексія Новікова.