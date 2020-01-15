Випуск новин за 20:00: Конкурс на пост керівника НСЗУ. Імовірний прем'єр-міністр РФ
У випуску новин за 15 січня станом на 20:00 – три прізвища потенційних керівників Національної служби здоров'я передали на затвердження профільного міністра та прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Саме від очільника НСЗУ залежить, чи успішно буде впроваджена медична реформа у діагностиці та лікарнях. Новим прем'єр-міністром Росії після відставки Мєдвєдєва може стати Михайло Мішустін.
Також у випуску:
Новим очільником НАЗК призначили Олексія Новікова.
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