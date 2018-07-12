Випуск новин за 20:00: Можливість членства України в НАТО. Суд за інсценування вбивства

У випуску новин за 12 липня станом на 20:00 – надія на членство в НАТО – у майбутньому, але жодних офіційних обіцянок. Саме цим завершився брюссельский саміт НАТО для України. 12 липня у Харкові розпочався суд над жінкою, яку підозрюють у замовленні вбивства колишнього зятя.

Також у випуску: Комітет з нацбезпеки вирішив, що у трагедії на полігоні винні військові. Справу проти сина Авакова та екс-заступника міністра закрили. Угорщина блокує просування України в Альянсі.