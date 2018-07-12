Випуск новин за 20:00: Можливість членства України в НАТО. Суд за інсценування вбивства
У випуску новин за 12 липня станом на 20:00 – надія на членство в НАТО – у майбутньому, але жодних офіційних обіцянок. Саме цим завершився брюссельский саміт НАТО для України. 12 липня у Харкові розпочався суд над жінкою, яку підозрюють у замовленні вбивства колишнього зятя.
Також у випуску:
Комітет з нацбезпеки вирішив, що у трагедії на полігоні винні військові.
Справу проти сина Авакова та екс-заступника міністра закрили.
Угорщина блокує просування України в Альянсі.
Джерело: 24 канал
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