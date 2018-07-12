21:29
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, сьогодні
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, сьогодні
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин

Випуск новин за 20:00: Можливість членства України в НАТО. Суд за інсценування вбивства

Випуск новин 18 Читать новость на русском

У випуску новин за 12 липня станом на 20:00 – надія на членство в НАТО – у майбутньому, але жодних офіційних обіцянок. Саме цим завершився брюссельский саміт НАТО для України. 12 липня у Харкові розпочався суд над жінкою, яку підозрюють у замовленні вбивства колишнього зятя.

Також у випуску:

Комітет з нацбезпеки вирішив, що у трагедії на полігоні винні військові.

Справу проти сина Авакова та екс-заступника міністра закрили.

Угорщина блокує просування України в Альянсі.

 

Теги: Випуск новин Судді
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як працює узаконений видобуток бурштину: досвід США
сьогодні, 21:00 Як працює узаконений видобуток бурштину: досвід США
Дмитро Гнап 103
Відпустка в серпні-2018: бюджетно та яскраво
сьогодні, 20:00 Відпустка в серпні-2018: бюджетно та яскраво
Яніна Ткачук 203
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
764
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Економічна нерівність до певної міри є потрібною, – економіст про ринок праці
сьогодні, 19:00 Економічна нерівність до певної міри є потрібною, – економіст про ринок праці
Євгенія Мазур 372
Коли зникнуть чоловіки: вчені назвали дату
 22 січня , 13:55
У Маріуполі співробітник СБУ на гарячому впіймав водія-"сепаратиста"
 9 березня , 06:34
Випуск новин за 11:00: Вшанування Небесної Сотні. Наслідки обстрілів у зоні АТО
 20 лютого , 12:11
Головні новини 3 червня: перемога України над Албанією та трагічні ДТП
 4 червня , 08:03
Івана Купала: що не можна робити
 6 липня , 16:00
Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
 23 січня , 20:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук