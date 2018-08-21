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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 20:00: Нові санкції для Росії. Контрабанда на 150 мільйонів доларів

Випуск новин 36 Читать новость на русском

У випуску новин за 21 серпня станом на 20:00 – США у рамках програми проти зловмисної кібердіяльності, ввели обмеження проти двох росіян, однієї російської та однієї словацької фірми. На Одещині правоохоронці викрили контрабанду на 150 мільйонів доларів. На митниці правоохоронці законно затримували товар, відправляли його на зберігання, зловмисники викрадали контейнери та вивозили їх на ринки.

Також у випуску:

У Херсоні обрали запобіжний захист двом підозрюваним у нападі на Гандзюк.

Нові подробиці резонансної стрілянини у центрі Харкова.

На Донбас заїхала група російських пропагандистів.

Теги: Новини Росії Випуск новин Новини США Санкції Новини Одеси Корупція
Джерело: 24 канал
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