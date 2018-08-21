Випуск новин за 20:00: Нові санкції для Росії. Контрабанда на 150 мільйонів доларів
У випуску новин за 21 серпня станом на 20:00 – США у рамках програми проти зловмисної кібердіяльності, ввели обмеження проти двох росіян, однієї російської та однієї словацької фірми. На Одещині правоохоронці викрили контрабанду на 150 мільйонів доларів. На митниці правоохоронці законно затримували товар, відправляли його на зберігання, зловмисники викрадали контейнери та вивозили їх на ринки.
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Джерело: 24 канал
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