Випуск новин за 20:00: Нові заступники в ДБР. Опитування українців про державну мову
У випуску новин за 21 січня станом на 20:00 – Обрали заступників голови Держбюро розслідувань. Один із них – захисник втікача Віктора Януковича – Олександр Бабіков. Майже 70% українців державною мовою хочуть залишити лише українську. Такі настрої у населення дослідили у фонді "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова.
Також у випуску:
Суддю Вовка знову обрали головою окружного адмінсуду Києва.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі