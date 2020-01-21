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      ДАВОС 2020 АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
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      24 Канал Програми Випуск новин
      ДАВОС 2020 АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Випуск новин за 20:00: Нові заступники в ДБР. Опитування українців про державну мову

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 січня станом на 20:00 – Обрали заступників голови Держбюро розслідувань. Один із них – захисник втікача Віктора Януковича – Олександр Бабіков. Майже 70% українців державною мовою хочуть залишити лише українську. Такі настрої у населення дослідили у фонді "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова.

      Також у випуску:

      Суддю Вовка знову обрали головою окружного адмінсуду Києва.

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      Теги: Державне бюро розслідувань Випуск новин мовне питання
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