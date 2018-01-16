Випуск новин за 20:00: Обшуки в "Укргазвидобуванні". Скандальна реформа у Греції
Випуск новин 20:42, 16 січня 87 Читать новость на русском
У випуску новин за 16 січня станом на 20:00 – причина ранкових обшуків в "Укргазвидобуванні" – закупівля деталей для насосів за завищеною ціною. Попри масові протести парламент Греції таки ухвалив пакет реформ для того, щоб отримати черговий кредитний транш ЄС – майже 4 мільярди євро.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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