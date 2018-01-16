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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Випуск новин за 20:00: Обшуки в "Укргазвидобуванні". Скандальна реформа у Греції

Випуск новин 20:42, 16 січня 87 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 січня станом на 20:00 – причина ранкових обшуків в "Укргазвидобуванні" – закупівля деталей для насосів за завищеною ціною. Попри масові протести парламент Греції таки ухвалив пакет реформ для того, щоб отримати черговий кредитний транш ЄС – майже 4 мільярди євро.

Також у випуску:

В окупованому Криму чоловіка засудили за український паспорт.

Світовий банк забракував президентську версію закону про Антикорупційний суд.

Закордонні паспорти друкуватимуть швидше.

Теги: Новини політики Кримінальні новини Випуск новин протести Греція Законодавство
Джерело: 24 Канал
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