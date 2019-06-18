Випуск новин за 20:00: Перемовини Зеленського у Берліні. Чергове засідання у Мінську

У випуску новин за 18 червня станом на 20:00 – вже другий день Володимир Зеленський перебуває у закордонному відрядженні. Спочатку гарант відвідав Париж, а згодом і Берлін. Вже завтра, 19 червня, відбудуться чергові переговори у Мінську. Інтереси України та самого президента представлятиме Леонід Кучма.

Також у випуску: Конституційний суд продовжив розгляд справи про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Володимир Зеленський просить Раду звільнити силовиків та перенести запуск ринку енергетики.

Джерело: 24 канал