Випуск новин за 20:00: Перемовини Зеленського у Берліні. Чергове засідання у Мінську
У випуску новин за 18 червня станом на 20:00 – вже другий день Володимир Зеленський перебуває у закордонному відрядженні. Спочатку гарант відвідав Париж, а згодом і Берлін. Вже завтра, 19 червня, відбудуться чергові переговори у Мінську. Інтереси України та самого президента представлятиме Леонід Кучма.
Також у випуску:
Конституційний суд продовжив розгляд справи про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.
Володимир Зеленський просить Раду звільнити силовиків та перенести запуск ринку енергетики.
Джерело: 24 канал
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