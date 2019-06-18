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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Випуск новин за 20:00: Перемовини Зеленського у Берліні. Чергове засідання у Мінську

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 червня станом на 20:00 – вже другий день Володимир Зеленський перебуває у закордонному відрядженні. Спочатку гарант відвідав Париж, а згодом і Берлін. Вже завтра, 19 червня, відбудуться чергові переговори у Мінську. Інтереси України та самого президента представлятиме Леонід Кучма.

      Також у випуску:

      Конституційний суд продовжив розгляд справи про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

      Володимир Зеленський просить Раду звільнити силовиків та перенести запуск ринку енергетики.

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      Теги: Випуск новин Мінські домовленості Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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