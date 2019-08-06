Випуск новин за 20:00: Перше засідання Верховної Ради. Задимлення літака під час польоту
У випуску новин за 6 серпня станом на 20:00 – перше засідання верховної ради 9 скликання відбудеться 3 вересня. Саме цю дату, як найбільш вірогідну, називав представник президента у Кабінеті міністрів, 17-й номер в списку партії слуга народу Андрій Герус. Літак, який прямував з Лондона до Валенсії, за декілька хвилини до прибуття у салоні з'явився дим ще й судно почали трясти.
Також у випуску:
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ЦВК не змогла вчасно оголосити результати, проте вже визнала обраними майже всіх депутатів.
Чого навчили "Слуг народу" в Трускавці та як вони ділили комітети.
Хто представляв українського Президента Володимира Зеленського у Сполучених штатах під час виборчої кампанії.
Джерело: 24 канал
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