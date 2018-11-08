22:02
8 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, сьогодні
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, сьогодні
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Випуск новин за 20:00: Подорожчання міжнародних посилок. Секс-скандал з працівником Нацполіції

      Випуск новин 54 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 листопада станом на 20:00 – у Верховній Раді проголосували за подорожчання міжнародних посилок. Планується, що з 2019 року отримувачі будуть сплачувати податок за посилку, вартість якої перевищує 150 євро. Наталія Бурейко на своїх сторінці у Facebook публічно вибачилася перед високопосадовцем Нацполіції за пост, в якому вона звинувачувала його у домаганнях.

      Також у випуску:

      Чому автомобілісти не вдоволені новими правила розмитнення автівок на єврономерах.

      Теги: Випуск новин Поліція
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 листопада: закон про авто на єврономерах, нові санкції проти Росії
      сьогодні , 22:00 Головні новини 8 листопада: закон про авто на єврономерах, нові санкції проти Росії
      Украина – страна разрушающих компромиссов
      сьогодні , 22:00 Украина – страна разрушающих компромиссов
      Блог Соцмережі
      Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      сьогодні , 21:03 Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      Вийти з глухого кута не вдалося: чому "євробляхери" далі погрожують протестами
      сьогодні , 20:32 Вийти з глухого кута не вдалося: чому "євробляхери" далі погрожують протестами
      Артем Овдієнко
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 20:01 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня , 15:40
      Випуск новин за 15:00: Скасування "закону Савченко". Дорожня поліція чи ДАІ
       17 червня 2017 , 16:15
      Випуск новин за 12:00: Законопроект про реінтеграцію Донбасу. Звільнений з полону українець
      13 листопада 2017 , 13:08
      Випуск новин за 18:00: Психологія убивць. Річниця жахливої ДТП у Харкові
       18 жовтня , 18:35
      Випуск новин за 20:00: Вшанування пам'яті жертв ДТП у Харкові. Фермерські ринки в Америці
       18 жовтня , 21:04
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук