Випуск новин за 20:00: Подорожчання міжнародних посилок. Секс-скандал з працівником Нацполіції

У випуску новин за 7 листопада станом на 20:00 – у Верховній Раді проголосували за подорожчання міжнародних посилок. Планується, що з 2019 року отримувачі будуть сплачувати податок за посилку, вартість якої перевищує 150 євро. Наталія Бурейко на своїх сторінці у Facebook публічно вибачилася перед високопосадовцем Нацполіції за пост, в якому вона звинувачувала його у домаганнях.

Також у випуску: Чому автомобілісти не вдоволені новими правила розмитнення автівок на єврономерах.