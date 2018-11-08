Випуск новин за 20:00: Подорожчання міжнародних посилок. Секс-скандал з працівником Нацполіції
У випуску новин за 7 листопада станом на 20:00 – у Верховній Раді проголосували за подорожчання міжнародних посилок. Планується, що з 2019 року отримувачі будуть сплачувати податок за посилку, вартість якої перевищує 150 євро. Наталія Бурейко на своїх сторінці у Facebook публічно вибачилася перед високопосадовцем Нацполіції за пост, в якому вона звинувачувала його у домаганнях.
Також у випуску:
Чому автомобілісти не вдоволені новими правила розмитнення автівок на єврономерах.
Джерело: 24 канал
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